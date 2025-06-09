ВС России уничтожили почти все танки Abrams, поставленные США Украине

В последующем танк Abrams модернизировали и в 2020 году в армию США были поставлены новые модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3. Одна из главных особенностей M1A2 SEP V3 — комплекс активной защиты Trophy, который может эффективно перехватывать неприятельские боеприпасы при помощи РЛС и поражающих элементов.