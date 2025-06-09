ВС России уничтожили почти все танки Abrams, поставленные США Украине

В январе 2023 года тогдашний президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.
По подсчетам РИА Новости, с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams. Первый такой танк бойцы группировки «Центр» подбили 26 февраля 2024 года на Авдеевском направлении.
Танк Abrams — основной боевой танк США.
Серийное производство машины, получившей название М1 General Abrams, началось 28 февраля 1980 года. Танк был назван в честь генерала Крейтона Абрамса, командовавшего в период Второй мировой войны танковым батальоном, а впоследствии руководившего операциями американской армии во Вьетнаме и лично занимавшегося вопросами проекта ХМ1 будучи начальником Главного штаба сухопутных войск США.
В последующем танк Abrams модернизировали и в 2020 году в армию США были поставлены новые модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3. Одна из главных особенностей M1A2 SEP V3 — комплекс активной защиты Trophy, который может эффективно перехватывать неприятельские боеприпасы при помощи РЛС и поражающих элементов.