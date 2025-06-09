«Вопрос в том, что произойдет дальше. Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей (Наступления России — Прим.ред), но и соседние», — сказал он.
По словам эксперта, новое наступление России может заставить украинцев пойти на «некие договоренности или даже капитуляцию».
«Также поступает все больше сообщений о том, что военные Украины отказываются от участия в боевых действиях и бегут из армии и число дезертиров растет, достигая значительных цифр», — добавил Дэвис.
По мнению подполковника, ослабление украинской армии значительно упростит новое наступление России.
Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.