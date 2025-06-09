Американские танки оказались мелким пшиком: ВС России уничтожили почти все переданные Киеву Abrams

Украинские военные лишились почти всех танков Abrams, которые ранее предоставили ВСУ Соединенные Штаты. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав информацию о количестве поставленных Западом Киеву танков и сводках об их уничтожении российскими войсками.