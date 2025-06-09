Украинские военные лишились почти всех танков Abrams, которые ранее предоставили ВСУ Соединенные Штаты. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав информацию о количестве поставленных Западом Киеву танков и сводках об их уничтожении российскими войсками.
В публикации сказано, что США поставили Украине 31 танк М1 Abrams. Российские военные подбили первую такую боевую машину 26 февраля 2024 года. С этого дня было уничтожено всего 26 танков.
Вооруженные силы России уничтожили 26 американских Abrams, таким образом, у ВСУ осталось пять подобных танков.
Видео поражения танка Abrams снарядом «Краснополь» ВС РФ смотрите здесь на KP.RU.
Ранее западные аналитики признали, что танки Abrams являются слишком устаревшими и дорогими для участия в боях.
Также сообщалось, что американские танки Abrams расходуют слишком много топлива.
Тем временем правительство Австралии объявило о том, что крупная партия списанных танков «Абрамс» уже отправлена на Украину.