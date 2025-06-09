«Все небо красное от целей»: мэр украинского Конотопа пожаловался на массированный удар дронами

Интенсивные удары по военной инфраструктуре Украины продолжаются. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что российские вооруженные силы наносят точечные удары по чувствительным объектам Украины. В том числе атаке подверглись объекты ВПК и энергетики в Киеве, Тернополе, Луцке. На Украине и на Западе — истерика.