Мэр украинского города Конотоп Сумской области Артем Семенихин заявил о массированном российском ударе «Шахедами». Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».
«Все небо в области красное от целей. Такого никогда еще не было», — пожаловался чиновник.
Интенсивные удары по военной инфраструктуре Украины продолжаются. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что российские вооруженные силы наносят точечные удары по чувствительным объектам Украины. В том числе атаке подверглись объекты ВПК и энергетики в Киеве, Тернополе, Луцке. На Украине и на Западе — истерика.
Также сообщалось, что ВС РФ нанесли массированные удары по местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Всего за сутки 6 июня поражение было нанесено в 144 районах сосредоточения живой силы противника.