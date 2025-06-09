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«Все небо красное от целей»: мэр украинского Конотопа пожаловался на массированный удар дронами

Мэр Конотопа Семинихин сообщил о массированном ударе дронами по Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Мэр украинского города Конотоп Сумской области Артем Семенихин заявил о массированном российском ударе «Шахедами». Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Все небо в области красное от целей. Такого никогда еще не было», — пожаловался чиновник.

Интенсивные удары по военной инфраструктуре Украины продолжаются. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что российские вооруженные силы наносят точечные удары по чувствительным объектам Украины. В том числе атаке подверглись объекты ВПК и энергетики в Киеве, Тернополе, Луцке. На Украине и на Западе — истерика.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли массированные удары по местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Всего за сутки 6 июня поражение было нанесено в 144 районах сосредоточения живой силы противника.