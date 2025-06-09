ВС Польши подняли в воздух самолёты из-за якобы активности РФ на Украине

Вооружённые силы Польши и её союзников подняли в воздух самолёты из-за якобы активности России в зоне украинского конфликта, сообщило оперативное командование родов польских ВС.
В заявлении утверждается, что этот шаг связан с ударами, которые будто бы наносятся РФ. Командование уточнило, что, согласно действующим правилам, поступил приказ привести в действие «все имеющиеся силы и средства».
В воздух поднялись дежурные пары истребителей. Также были приведены в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
Напомним, в конце мая Польша и союзные государства уже поднимали в небо авиацию. Причиной такого шага также назвалась активность, которую якобы проявляла Россия на Украине.