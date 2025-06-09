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Над регионами РФ за ночь сбили 49 БПЛА

Дроны уничтожили над семью регионами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июня: /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ, в том числе Чувашией.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 13 — над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 — над территориями Воронежской и Орловской областей, по 2 БПЛА сбито над территориями Брянской области и Чувашской Республики и 1 — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.