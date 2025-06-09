Николаев: На территории предприятия в Чувашии упали два беспилотника

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Чувашской Республики в ночь на понедельник 9 июня. Об этом информировал глава республики Олег Николаев.
«Два БПЛА упали на территории АО “ВНИИР”, из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — написал Николаев в Telegram-канале, добавив, что еще два беспилотника упали в полях и уточнив, что никто при этом не пострадал.
АО «ВНИИР» — российская компания, объединяющая несколько электротехнических и машиностроительных предприятий, она расположена в Чебоксарах.
Накануне Минобороны РФ сообщило о 24 дронах ВСУ, сбитых за два часа на регионами России.
Также сообщалось, что в аэропортах четырех российских городов, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, введены временные ограничения. К утру 9 июня они были сняты.
Также сообщалось, что в ночь на 8 июня российские силы ПВО уничтожили 61 вражеский беспилотник, в том числе и над Крымом.