Николаев: На территории предприятия в Чувашии упали два беспилотника

«Два БПЛА упали на территории АО “ВНИИР”, из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — написал Николаев в Telegram-канале, добавив, что еще два беспилотника упали в полях и уточнив, что никто при этом не пострадал.