Как KP.RU писал ранее, нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников не раз предупреждали, что Россия будет принимать ответные меры на все их террористические атаки. Теперь же российские бойцы начинают активно действовать в зоне спецоперации, в частности в Днепропетровской области. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.