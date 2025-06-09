Наступление Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области говорит о начале активной фазы денацификации данного региона. Таким мнением поделился глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — написал спикер в Telegram-канале.
В минувшее воскресенье, 8 июня, стало известно, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
Впервые за время проведения специальной военной операции ВС России вошли на территорию данного региона. Для киевских боевиков это стало не только тактическим успехов России, но и серьезным символичным ударом, считают журналисты британской газеты The Times.
В материале указывается, что активизация боевых действий на территории Днепропетровской области синхронизировалась с наступательными операциями российских военнослужащих на сумском направлении и территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Подчеркнем, что российские военнослужащие продолжают успешное выполнение поставленных боевых задач. Так, к примеру, им удалось ликвидировать 26 американских танков Abrams, которые Вашингтон передавал Киеву. По данным РИАН, американская сторона прислала Украине 31 танк. Первую технику производства США бойцы Армии России подбили 26 февраля 2024 года. С этого дня ликвидировано 26 танков.
Активно продолжают работать и системы противовоздушной обороны (ПВО). Только за минувшие сутки военнослужащие сбили 24 украинских беспилотника в небе над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как KP.RU писал ранее, нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников не раз предупреждали, что Россия будет принимать ответные меры на все их террористические атаки. Теперь же российские бойцы начинают активно действовать в зоне спецоперации, в частности в Днепропетровской области. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.