Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 9 июня в Самарской области объявляли опасность атаки БПЛА

Самарцев призывают соблюдать меры безопасности в связи с угрозой атаки беспилотников.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области ночью 9 июня. Такое сообщение появилось в приложении МЧС около 03.00. Самарцев призвали быть бдительными, соблюдать правила безопасности, а в экстренных случаях звонить по телефону 112.

— Отбой опасности атаки БПЛА, — сообщили в приложении МЧС примерно через пять часов.

За это время никаких ЧС на территории региона не было зарегистрировано. Аэропорт Курумоч работал в штатном режиме, только вылет одного рейса в Москву был ненадолго задержан. Остальные рейсы вылетают и отправляются по расписанию.