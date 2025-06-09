Ночью 9 июня в Самарской области объявляли опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области ночью 9 июня. Такое сообщение появилось в приложении МЧС около 03.00. Самарцев призвали быть бдительными, соблюдать правила безопасности, а в экстренных случаях звонить по телефону 112.
— Отбой опасности атаки БПЛА, — сообщили в приложении МЧС примерно через пять часов.
За это время никаких ЧС на территории региона не было зарегистрировано. Аэропорт Курумоч работал в штатном режиме, только вылет одного рейса в Москву был ненадолго задержан. Остальные рейсы вылетают и отправляются по расписанию.