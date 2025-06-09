Губернатор Гусев: из-за сбитого беспилотника под Воронежем загорелся лес, поврежден газопровод и крыша дома

— Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА в восьми муниципалитетах Воронежской области. Никто не пострадал. На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления, подача газа временно прекращена 22 абонентам. Там же у одного дома повреждены крыша, стена и карниз, разбито стекло легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы, — сообщил глава региона.