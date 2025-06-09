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Губернатор Гусев: из-за сбитого беспилотника под Воронежем загорелся лес, поврежден газопровод и крыша дома

За ночь в Воронежской области уничтожили 26 дронов.

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К утру 9 июня над Воронежской областью сбили 26 БПЛА. Из них 17 дронов уничтожили за два часа — с 22.00 до полуночи. Тревожный режим продлился девять часов, отбой опасности налета беспилотников губернатор Александр Гусев объявил в своем телеграмм-канале в 7.10 утра.

— Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА в восьми муниципалитетах Воронежской области. Никто не пострадал. На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления, подача газа временно прекращена 22 абонентам. Там же у одного дома повреждены крыша, стена и карниз, разбито стекло легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы, — сообщил глава региона.