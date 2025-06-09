Режим ракетной опасности действовал меньше часа на Кубани

В Краснодарском крае сняли режим ракетной и авиационной опасности. Как сообщили в приложении МЧС России, на территории региона прозвучал сигнал об отмене угрозы.
Режим ракетной опасности действовал чуть более часа, после чего был официально отменен.
Напомним, что в Новороссийске объявили ракетную опасность днем 8 июня. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Режим опасности вводился из-за управляемой ракеты «Нептун-МД». Ее сбили над акваторией Черного моря днем 8 июня. Об этом сообщали в Минобороны России.