Из Башкирии в зону СВО горожане отправили партию дронов

Также в составе имущества медикаменты, подушки, матрасы, средства личной гигиены, продукты питания.
Кроме того, кумертаусцы подготовили посылки и для мирных жителей Донбасса. Им активисты собрали одежду, обувь, детские вещи, канцтовары и игрушки.
Жители Кумертау отправили в зону СВО 32-й гуманитарный конвой. Горожане передали землякам, выполняющим боевые задачи, БПЛА, детекторы дронов, генераторы, радиостанции, окопные свечи и маскировочные сети, нашлемники. Об этом сообщает администрация города.
Также в составе имущества медикаменты, подушки, матрасы, средства личной гигиены, продукты питания.
Кроме того, кумертаусцы подготовили посылки и для мирных жителей Донбасса. Им активисты собрали одежду, обувь, детские вещи, канцтовары и игрушки.