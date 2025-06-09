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Из Башкирии в зону СВО горожане отправили партию дронов

Жители Кумертау отправили в зону СВО 32-й гуманитарный конвой. Горожане передали землякам, выполняющим боевые задачи, БПЛА, детекторы дронов, генераторы, радиостанции, окопные свечи и маскировочные сети, нашлемники. Об этом сообщает администрация города.

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Источник: telegram-канал администрации Кумертау

Также в составе имущества медикаменты, подушки, матрасы, средства личной гигиены, продукты питания.

Кроме того, кумертаусцы подготовили посылки и для мирных жителей Донбасса. Им активисты собрали одежду, обувь, детские вещи, канцтовары и игрушки.