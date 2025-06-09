Ветераны СВО начнут обучение по программе «Герои Южного Урала»

«Эта программа уникальна тем, что позволяет применить боевой опыт в мирной жизни», — отмечает участник СВО Александр Заозёров, подавший заявку на обучение. Помимо 30 основных слушателей, еще 30 военнослужащих, продолжающих выполнять задачи в зоне СВО, будут зачислены в резерв. По окончании курса выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. Проект реализуется при поддержке РАНХиГС, фонда «Защитники Отечества», Заксобрания региона и общественных организаций.