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Ветераны СВО начнут обучение по программе «Герои Южного Урала»

1 июля стартует образовательная программа «Герои Южного Урала» для ветеранов специальной военной операции. Участники, прошедшие строгий отбор, в течение года будут осваивать основы государственного и муниципального управления.

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Источник: Вечерний Челябинск

Программа сочетает теоретическую подготовку с практикой. Четыре очных модуля по 10 дней и три этапа стажировок продолжительностью до двух месяцев позволят бойцам получить реальный опыт работы в органах власти, на предприятиях и в некоммерческих организациях.

«Эта программа уникальна тем, что позволяет применить боевой опыт в мирной жизни», — отмечает участник СВО Александр Заозёров, подавший заявку на обучение. Помимо 30 основных слушателей, еще 30 военнослужащих, продолжающих выполнять задачи в зоне СВО, будут зачислены в резерв. По окончании курса выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. Проект реализуется при поддержке РАНХиГС, фонда «Защитники Отечества», Заксобрания региона и общественных организаций.