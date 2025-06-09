Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях села Комар. Как выяснилось, они подорвали единственную дорогу для выхода украинских военных из зоны огневого поражения на Южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Украинская сторона совершила очередную серьезную ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы …. Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что «все остальные дороги и территории» находятся «полностью» под контролем российской армии.
Отмечается, что сейчас украинским войскам предъявлен ультиматум.
Ранее появилось сообщение, что военные Вооруженных сил (ВС) России улучшают свои позиции на Краснолиманском и Красноармейском направлениях в зоне СВО. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские войска перерезают логистику ВСУ.