ТАСС: ВСУ подорвали мост под Комаром и оказались заблокированы под огнем ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях села Комар. Как выяснилось, они подорвали единственную дорогу для выхода украинских военных из зоны огневого поражения на Южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.