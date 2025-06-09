Авиабаза и арсенал ракет ВСУ в городе Дубно Ровненской области Украины подверглись ударам, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Дубно получило две серии ударов, плюс под десяток одиночных. Вот это было очень крутое демилитаризирование», — написал он в своём Telegram-канале.
Вместе с авиабазой были поражены находившиеся там самолёты. По словам Лебедева, эти боевые машины использовались ВСУ для запуска дальнобойных ракет.
Координатор уточнил, что точное число подбитых воздушных судов неизвестно.
«Сколько? Никто не пустит посчитать. Пишет товарищ, что очень много», — подчеркнул представитель подполья.
Кроме того, как отметил координатор, на территории этого объекта инструкторы из Британии и Франции тренировали украинских лётчиков.
Напомним, 5 июня Сергей Лебедев проинформировал, что в результате удара по полигону ВСУ в Полтавской области Украины были ликвидированы более 400 представителей украинских формирований, включая иностранных наёмников.