За ночь над Черноземьем уничтожили 32 БПЛА

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что 25 дронов сбили в восьми муниципалитетах региона. Никто не пострадал. Однако в городском округе на востоке области из-за падения фрагментов БПЛА загорелись лес и сухая трава. Пожар уже ликвидировали. Кроме того, в том же муниципалитете обломки беспилотников повредили газопровод низкого давления, из-за чего без ресурса остаются 22 абонента. В одном частном доме пострадали крыша, стена и карниз, разбито стекло легковушки. С 21:58 8 июня до 7:10 9 июня в регионе действовала опасность удара дронов.