Обломки беспилотника упали на придомовую территорию в Нижегородской области

В Нижегородской области обломки сбитого БПЛА упали около одного из жилых домов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Напомним, что утром 9 июня стало известно об атаке беспилотников на регион. Силы ПВО успешно сбили 13 дронов над несколькими районами Нижегородской области, однако обломки одного из них попали на придомовую территорию.
Сейчас на месте работают специалисты. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Кроме того, в нижегородском аэропорту им. В. П. Чкалова вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они продлились около двух часов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.