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Нижегородский аэропорт вводил ограничения на прием и выпуск самолетов 9 июня

Сейчас они сняты.

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В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова действовали ограничения на прием и выпуск самолетов 9 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушные лайнеры не могли совершить посадку или вылететь по своему маршруту почти два часа — с 3:35 до 5:27. Меру приняли, чтобы обеспечить безопасность гражданских полетов.

Напомним, что в ночь на 9 июня силы и средства ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в разных районах Нижегородской области. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.