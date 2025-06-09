Нижегородский аэропорт вводил ограничения на прием и выпуск самолетов 9 июня

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова действовали ограничения на прием и выпуск самолетов 9 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушные лайнеры не могли совершить посадку или вылететь по своему маршруту почти два часа — с 3:35 до 5:27. Меру приняли, чтобы обеспечить безопасность гражданских полетов.
Напомним, что в ночь на 9 июня силы и средства ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в разных районах Нижегородской области. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.