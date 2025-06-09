Подсудимый экс-глава самарского Росимущества попросился на СВО

Часть указанных территорий относилась к береговой и прибрежной защитной полосе, а также к водоохранной зоне, лесному фонду и особо охраняемой территории природного памятника регионального значения. По закону продавать эти участки было нельзя. Причиненный ущерб оценен на сумму около 450 млн руб.