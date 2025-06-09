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Глава Башкирии наградил медалью генерала Шаймуратова Азамата Шагисултанова

Радий Хабиров наградил участника специальной военной операции Азамата Шагисултанова медалью генерала Шаймуратова.

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Источник: Башинформ

Боец поблагодарил Главу Башкирии и жителей республики за помощь и поддержку военнослужащих на фронте.

«Я ещё нигде не видел, чтобы так поддерживали участников СВО», — сказал Азамат Шагисултанов.