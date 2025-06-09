Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ

«В настоящее время в условиях проведения специальной военной операции фиксируются значительные потери используемых ВСУ военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений, уничтоженных или выведенных из строя подразделениями Вооружённых Сил России», — сказал он.
«Указанные обстоятельства формируют острую потребность украинской стороны в получении запасных частей, специального оборудования, и комплектующих для проведения ремонтно-восстановительных работ», — добавил сотрудник ФСБ.