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Киеву нужны запчасти для техники, поврежденной в ходе СВО, заявила ФСБ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев испытывает значительную потребность в запчастях для ремонта своей военной техники, выведенной из строя российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции, заявил сотрудник ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время в условиях проведения специальной военной операции фиксируются значительные потери используемых ВСУ военной техники советского и российского производства, а также западных вооружений, уничтоженных или выведенных из строя подразделениями Вооружённых Сил России», — сказал он.

«Указанные обстоятельства формируют острую потребность украинской стороны в получении запасных частей, специального оборудования, и комплектующих для проведения ремонтно-восстановительных работ», — добавил сотрудник ФСБ.