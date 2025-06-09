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Эксперт: атака ВСУ на завод в Чебоксарах не нанесла ущерб России

Стратегически важная продукция никогда не выпускается на одном предприятии, а распределяется между несколькими заводами по всей России. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков, комментируя атаку ВСУ на чебоксарское предприятие АО «ВНИИР».

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Никогда на одном заводе такую важную продукцию не выпускают. От одного дрона завод не мог быть разрушен. Скорее всего, там были незначительные повреждения, которые сейчас восстановлены», — рассказал Сивков URA.RU.

Ранее telegram-каналы распространяли слухи, что завод якобы выпускает один из ключевых компонентов для российских дронов. Официально сообщалось, что временная остановка производства на предприятии «ВНИИР» связана с падением двух беспилотников и мерами безопасности для персонала. Руководство региона держит ситуацию под контролем, восстановительные работы уже начаты.