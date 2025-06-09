Эксперт: атака ВСУ на завод в Чебоксарах не нанесла ущерб России

«Никогда на одном заводе такую важную продукцию не выпускают. От одного дрона завод не мог быть разрушен. Скорее всего, там были незначительные повреждения, которые сейчас восстановлены», — рассказал Сивков URA.RU.
Ранее telegram-каналы распространяли слухи, что завод якобы выпускает один из ключевых компонентов для российских дронов. Официально сообщалось, что временная остановка производства на предприятии «ВНИИР» связана с падением двух беспилотников и мерами безопасности для персонала. Руководство региона держит ситуацию под контролем, восстановительные работы уже начаты.