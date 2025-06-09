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Pais: ВСУ собирают ударные беспилотники в жилых домах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обустраивают мастерские по производству ударных БПЛА в жилых домах. Об этом рассказала газета Pais.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Корреспондент издания посетил один из мини-цехов, работающих в жилом районе. «Обычный дом в обычном городе <…> стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов. Подобные объекты появляются как грибы после дождя», — цитируют статью испанского журналиста «Ведомости».

Автор отмечает, что в мастерских в жилых домах собирают даже дальнобойные модели дронов. Обычно на одном объекте трудятся до 10 военнослужащих. Основой для создания боевых БПЛА становятся гражданские устройства, которые закупают власти или передают частные лица и организации.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о случаях использования гражданских объектов и социальной инфраструктуры для размещения украинских военнослужащих, техники ВСУ.

13 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил об атаке ВС России по объекту в городе Сумы, где проходила встреча украинских высокопоставленных военных и представителей стран НАТО. Министр отметил, что размещение военных объектов в гражданской инфраструктуре противоречит нормам международного гуманитарного права. Лавров обратил внимание, что случаи размещения артиллерии, систем ПВО рядом с детскими садами, детскими площадками в жилых кварталах на Украине фиксировались еще в период минских соглашений. Многочисленные свидетельства использования гражданских объектов для дислокации оружия и военнослужащих на Украине размещены в Сети.