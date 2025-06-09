13 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил об атаке ВС России по объекту в городе Сумы, где проходила встреча украинских высокопоставленных военных и представителей стран НАТО. Министр отметил, что размещение военных объектов в гражданской инфраструктуре противоречит нормам международного гуманитарного права. Лавров обратил внимание, что случаи размещения артиллерии, систем ПВО рядом с детскими садами, детскими площадками в жилых кварталах на Украине фиксировались еще в период минских соглашений. Многочисленные свидетельства использования гражданских объектов для дислокации оружия и военнослужащих на Украине размещены в Сети.