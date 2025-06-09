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ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все объекты поражены, сообщило в понедельник министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.