«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотников, складам боеприпасов и техники ВСУ, все объекты поражены, сообщило в понедельник министерство обороны России.