Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России продолжает наступление в Днепропетровской области

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и увеличили площадь подконтрольных российским силам территорий в Днепропетровской области, Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области», — говорится в сводке министерства.