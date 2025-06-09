ВС России продолжает наступление в Днепропетровской области

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и увеличили площадь подконтрольных российским силам территорий в Днепропетровской области, Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.