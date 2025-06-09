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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и три орудия артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Пазено, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Уточняется, что противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу Paladin производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.