Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Пазено, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Уточняется, что противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу Paladin производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.