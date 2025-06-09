Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.