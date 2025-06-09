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Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области», — говорится в сводке российского ведомства.

«ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы “Пиранья” и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.