«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.
Группировка «Север» поразила скопления силы ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.