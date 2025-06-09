Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»

«Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Viking шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США», — сообщили в Минобороны РФ.