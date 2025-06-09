«Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Viking шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США», — сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки в зоне действия группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.