Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Украина потеряла более 525 военнослужащих за сутки в зоне действия группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Viking шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США», — сообщили в Минобороны РФ.