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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 100 военных Украины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.