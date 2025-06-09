Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.