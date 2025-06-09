«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Востока»
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ.