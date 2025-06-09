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Российские ПВО сбили две ракеты «Нептун» и 212 дронов ВСУ за сутки

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за сутки ракету большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 дронов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62467 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23836 танков и других боевых бронированных машин, 1571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25941 орудие полевой артиллерии и минометов, 36668 единиц специальной военной автомобильной техники.