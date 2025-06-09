Российские ПВО сбили две ракеты «Нептун» и 212 дронов ВСУ за сутки

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили за сутки ракету большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 дронов ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.