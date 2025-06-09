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MWM: чем грозит Киеву наступление ВС РФ на Днепропетровскую область

Российская армия 8 июня впервые зашла на территорию Днепропетровской области. Это может грозить Киеву катастрофическими последствиями, предупреждает Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, наступление через западную границу Донецкой области возглавила 90-я танковая дивизия, действующая под командованием группы войск «Центр». Этот прорыв последовал за крупными успехами подразделений российской армии в северной части Сумской области и в Донецкой области.

Ожидается, что наступление на Днепропетровск окажет значительное дополнительное давление на передовые позиции украинской армии.

А это в итоге приведет к потере контроля ВСУ над Покровском, который несколько месяцев подвергается постоянному обстрелу со стороны России, говорится в статье.

Завоевание российской армией стратегически расположенной Днепропетровской области, которая граничит с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, может стать поворотным моментом в конфликте на Украине.

Этот малонаселенный регион остается важным горнодобывающим и логистическим центром, отмечает издание.