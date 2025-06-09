Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Согласно статье, наступление через западную границу Донецкой области возглавила 90-я танковая дивизия, действующая под командованием группы войск «Центр». Этот прорыв последовал за крупными успехами подразделений российской армии в северной части Сумской области и в Донецкой области.
Ожидается, что наступление на Днепропетровск окажет значительное дополнительное давление на передовые позиции украинской армии.
А это в итоге приведет к потере контроля ВСУ над Покровском, который несколько месяцев подвергается постоянному обстрелу со стороны России, говорится в статье.
Завоевание российской армией стратегически расположенной Днепропетровской области, которая граничит с Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, может стать поворотным моментом в конфликте на Украине.
Этот малонаселенный регион остается важным горнодобывающим и логистическим центром, отмечает издание.