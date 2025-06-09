Главное из брифинга Минобороны 9 июня 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВСУ
Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Дубно Ровенской области, где размещаются самолеты тактической авиации ВСУ.
«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» продвинулся в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили более 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Российские бойцы также ликвидировали: четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ «Пиранья» и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 155 боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов.
«Центр» увеличил площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли более 525 бойцов, семь боевых бронированных машин, девять пикапов, шесть орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
Группировка «Восток» продавила оборонную линию ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Комар, Поддубное ДНР и Малиновка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 205 человек. ВС РФ также уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
«Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Силами Черноморского флота ликвидированы два безэкипажных катера.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- две управляемые авиационные бомбы JDAM;
- четыре снаряда РСЗО HIMARS;
- 212 БПЛА самолетного типа.