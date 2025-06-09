В зоне СВО погиб сварщик из Омской области

В Москаленском районе состоялось прощание с Андреем Муравским — местным жителем, павшим в ходе выполнения задач в зоне спецоперации. 41-летний мужчина, занимавший должность старшего механика-водителя в зоне СВО, отдал свою жизнь за Родину. Об этом сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
Он родился 28 декабря 1983 года в Казахстане. В 1994 году вместе с семьей перебрался в село Шевченко, расположенное в Москаленском районе. После окончания местной школы трудился сварщиком, работая вахтовым методом. Был женат, оставив после себя семью.
Андрей Муравский геройски погиб 18 февраля, проявив исключительную отвагу, непоколебимость и храбрость.