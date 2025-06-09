В зоне СВО погиб сварщик из Омской области

Он родился 28 декабря 1983 года в Казахстане. В 1994 году вместе с семьей перебрался в село Шевченко, расположенное в Москаленском районе. После окончания местной школы трудился сварщиком, работая вахтовым методом. Был женат, оставив после себя семью.