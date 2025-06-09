Россия вернула первую группу военных по договоренностям в Стамбуле

В МО РФ уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. «Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — добавили в российском военном ведомстве.