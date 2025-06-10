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В зоне СВО погиб штурмовик Евгений Суслов из Пермского края

Прощание с земляком прошло 9 июня в Александровске.

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Источник: РИА "Новости"

Администрация Александровского муниципального округа сообщила о церемонии прощания с погибшим на СВО земляком. Суслов Евгений Валерьевич погиб при исполнении воинского долга в возрасте 30 лет.

Евгений Суслов родился 22 апреля 1994 года. После окончания школы получил профессию каменщика.

Евгений Валерьевич принял непростое решение об участии в зоне проведения СВО. Проходил военную службу рядовым на должности водителя-стрелка штурмовой роты. Погиб 20 января 2025 года.

Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбит вместе с ними.