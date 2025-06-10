В зоне СВО погиб штурмовик Евгений Суслов из Пермского края

Администрация Александровского муниципального округа сообщила о церемонии прощания с погибшим на СВО земляком. Суслов Евгений Валерьевич погиб при исполнении воинского долга в возрасте 30 лет.
Евгений Суслов родился 22 апреля 1994 года. После окончания школы получил профессию каменщика.
Евгений Валерьевич принял непростое решение об участии в зоне проведения СВО. Проходил военную службу рядовым на должности водителя-стрелка штурмовой роты. Погиб 20 января 2025 года.
Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой, скорбит вместе с ними.