Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют кадры, опубликованные на канале «Россия 1» в программе «60 минут».