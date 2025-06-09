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Ил-76 со спасенными из плена российскими солдатами сел в Чкаловском

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В аэропорту Чкаловский приземлился Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет, свидетельствуют кадры, опубликованные на канале «Россия 1» в программе «60 минут».

На землю подмосковного аэродрома вышли российские военные с развернутым триколором. После фотографирования с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт.

В понедельник первая группа военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

Срыв Украиной изначальных договоренностей

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
  • На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
  • Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий «раненые», «тяжелобольные» и «пленные младше 25 лет», чтобы начать обмен.
  • Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
  • За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
  • Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.