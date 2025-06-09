На землю подмосковного аэродрома вышли российские военные с развернутым триколором. После фотографирования с флагом около самолета колонна военнослужащих направилась в ожидающий их транспорт.
В понедельник первая группа военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Срыв Украиной изначальных договоренностей
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
- На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
- Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий «раненые», «тяжелобольные» и «пленные младше 25 лет», чтобы начать обмен.
- Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
- За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
- Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.