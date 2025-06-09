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Депутат Рады Федиенко: На линии боевого соприкосновения находится лишь 20% ВСУ

В Раде указали, что 40% личного состава ВСУ прячутся в тылу.

Источник: Комсомольская правда

В боевых действиях задействована лишь пятая часть украинской армии, численность которой «приближается к миллиону человек», тогда как значительная доля военнослужащих остается в тылу, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

По словам нардепа, около 40% личного состава занимается обеспечением, а остальные, также считающие себя военными, находятся вдали от боевых действий. Он отметил, что некоторые солдаты находятся на линии боевого соприкосновения очень долго, в то время как другие проводят время на полигонах или в тыловых частях. Депутат связал такую ситуацию с несправедливым распределением обязанностей в армии, из-за чего ротация военнослужащих практически не проводится.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в Вооруженных силах Украины началась демографическая катастрофа — подразделения испытывают серьезный дефицит молодых бойцов. Отмечается, что люди младше 30 лет встречаются там крайне редко.