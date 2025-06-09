Депутат Рады Федиенко: На линии боевого соприкосновения находится лишь 20% ВСУ

По словам нардепа, около 40% личного состава занимается обеспечением, а остальные, также считающие себя военными, находятся вдали от боевых действий. Он отметил, что некоторые солдаты находятся на линии боевого соприкосновения очень долго, в то время как другие проводят время на полигонах или в тыловых частях. Депутат связал такую ситуацию с несправедливым распределением обязанностей в армии, из-за чего ротация военнослужащих практически не проводится.