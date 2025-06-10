Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский: Семьям властей Украины хорошо за границей с британскими паспортами

Мединский отметил, что украинскому руководству нужны враги и конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Нынешние власти Киева давно вывезли членов своих семей за границу. Им «очень хорошо» с иностранными, «британскими паспортами». Так выразился помощник российского лидера Владимир Мединский на шоу американского журналиста RT Рика Санчеса.

Он считает, что властям Украины нужны враги и конфликт. Это, по словам помощника президента России, позволяет им оставаться на руководящих должностях.

«Все семьи [нынешнего украинского руководства] за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют», — указал Владимир Мединский.

Помощник российского лидера рассказал, что граждане РФ потребовали дать Украине справедливый ответ. По словам Владимира Мединского, россияне попросили об ударе «Орешником» по Киеву.