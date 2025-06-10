Нынешние власти Киева давно вывезли членов своих семей за границу. Им «очень хорошо» с иностранными, «британскими паспортами». Так выразился помощник российского лидера Владимир Мединский на шоу американского журналиста RT Рика Санчеса.
Он считает, что властям Украины нужны враги и конфликт. Это, по словам помощника президента России, позволяет им оставаться на руководящих должностях.
«Все семьи [нынешнего украинского руководства] за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют», — указал Владимир Мединский.
Помощник российского лидера рассказал, что граждане РФ потребовали дать Украине справедливый ответ. По словам Владимира Мединского, россияне попросили об ударе «Орешником» по Киеву.