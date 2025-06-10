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ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Силы ПВО вечером в понедельник за два часа уничтожили над шестью регионами 76 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Бойцы сбили:

46 БПЛА — над Брянской областью;16 — над Белгородской областью;девять — над Крымом;по два БПЛА — над Орловской и Калужской областями;один беспилотник — над Воронежской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.