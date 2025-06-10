ПВО вечером уничтожила 76 украинских беспилотников

«С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
46 БПЛА — над Брянской областью;16 — над Белгородской областью;девять — над Крымом;по два БПЛА — над Орловской и Калужской областями;один беспилотник — над Воронежской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.