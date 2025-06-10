Украинские власти до сих пор отказываются принять тела погибших солдат ВСУ, которые готова передать российская сторона, так как не могут публично признать масштабы потерь, понесенных во время боевых действий. К тому же, коррумпированная украинская верхушка уже израсходовала средства, предназначенные на выплату компенсации семьям погибших, на другие цели. Такое мнение высказал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ в Стамбуле. Также Мединский предположил, что Киев не может со своей стороны предоставить для обмена тела погибших российских военных, так как ВС РФ не несут значительных потерь.