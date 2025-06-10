Украинские власти до сих пор отказываются принять тела погибших солдат ВСУ, которые готова передать российская сторона, так как не могут публично признать масштабы потерь, понесенных во время боевых действий. К тому же, коррумпированная украинская верхушка уже израсходовала средства, предназначенные на выплату компенсации семьям погибших, на другие цели. Такое мнение высказал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий делегацию РФ в Стамбуле. Также Мединский предположил, что Киев не может со своей стороны предоставить для обмена тела погибших российских военных, так как ВС РФ не несут значительных потерь.
«Им тяжело признавать такие большие потери. Мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших, чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», — сказал Мединский в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на телеканале RT.
Напомним, Россия в соответствии с договоренностями, которые были согласованы в Стамбуле 2 июня в ходе второго раунда прямых переговоров с Украиной, доставила в район обмена первую партию тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это 1212 тел, часть из которых опознана.
Всего же российская сторона готова вернуть Украине более шести тысяч тел солдат ВСУ. Такую цифру назвали в Минобороны РФ.
При этом со стороны Украины в район обмена никто не явился, Киев фактически отказался забирать тела своих военнослужащих.
Через несколько дней глава Минобороны Украины Умеров сообщил о ходе работы над репатриацией тел, назвав этот процесс эмоционально сложным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения достигнутых в Стамбуле во время второго раунда переговоров договоренностей по обмену телами погибших военных.
В то же время депутат Верховной рады Дубинский заявил, что нежелание киевских властей забирать тела погибших военнослужащих ВСУ у России свидетельствует, что для Владимира Зеленского приоритетом является лишь его личное политическое выживание, а не судьба граждан Украины — ни живых, ни погибших.