Населенный пункт Заря, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, стал 152-м населенным пунктом, который ВС РФ взяли под контроль с начала 2025 года. Об этом информирует ТАСС, основываясь на анализе данных еженедельных и ежедневных сводок российского оборонного ведомства.
Напомним, об освобождении населенного пункта Заря в ДНР пресс-служба Минобороны сообщала 8 июня, рассказывая об успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что за одну неделю российские войска освободили ряд населенных пунктов на территории ДНР и Сумской области. В Сумской области речь идет об Алексеевке, Андреевке, Водолагах и Кондратовке. В ДНР освобождены Редкодуб и Новополь.
Тем временем военкор Коц рассказал, что началось формирование буферной зоны в Днепропетровской области. На первом этапе главная цель этого «санитарного кордона» — отрезать от логистики части и соединения ВСУ.