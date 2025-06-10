ТАСС: Российские военные освободили более 150 населенных пунктов с начала года

Населенный пункт Заря, освобожденный российскими военными в Донецкой Народной Республике, стал 152-м населенным пунктом, который ВС РФ взяли под контроль с начала 2025 года. Об этом информирует ТАСС, основываясь на анализе данных еженедельных и ежедневных сводок российского оборонного ведомства.