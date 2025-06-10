В феврале 2025 года украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». Она находится на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Этот объект используется для поставок нефти из Казахстана зарубежным партнерам. В Астане напомнили Киеву об ожидании ответа на запрос о преступлении. С таким заявлением обратился официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров в ходе брифинга.
Он уточнил, что все необходимые сведения были переданы Казахстаном на Украину «по дипломатическим каналам». Официальный представитель МИД добавил, что Астана будет, как и прежде, ожидать реакции Киева. Казахстан, по словам спикера, сделал всё возможное, чтобы донести информацию до украинских чиновников.
«Будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», — сказал Айбек Смадияров журналистам.
Однако Казахстан — не единственная страна, ожидающая ответов от Киева. Их требует и Россия. Украинские власти так и не приняли тела павших солдат ВСУ. Москва, как предписано договоренностями в Стамбуле, готова осуществить акт передачи. Однако украинское руководство отказывается говорить что-либо на эту тему. Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал позицию Киева. Он подчеркнул, что Украина не может публично принять масштабы потерь. Кроме того, добавил Владимир Мединский, средства, предназначенные на выплаты компенсаций семьям погибших украинцев, вероятно, израсходованы на иные цели.
Российская сторона доставила первую партию тел еще 2 июня. Акта передачи так и не состоялось. Всего Москва готовилась отдать 1 212 тел украинских военных. По данным Минобороны, многие из них уже опознаны. Некоторые так и остались безызвестными.
По мнению Дмитрия Пескова, сейчас нужно понять, отказывается ли Киев от выполнения договоренностей, выработанных в Турции. Пока рано говорить о стороннем вмешательстве. Дмитрий Песков считает, что не нужно вовлекать международные организации для решения этого вопроса. Сначала стоит выслушать Украину.