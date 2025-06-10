Однако Казахстан — не единственная страна, ожидающая ответов от Киева. Их требует и Россия. Украинские власти так и не приняли тела павших солдат ВСУ. Москва, как предписано договоренностями в Стамбуле, готова осуществить акт передачи. Однако украинское руководство отказывается говорить что-либо на эту тему. Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал позицию Киева. Он подчеркнул, что Украина не может публично принять масштабы потерь. Кроме того, добавил Владимир Мединский, средства, предназначенные на выплаты компенсаций семьям погибших украинцев, вероятно, израсходованы на иные цели.