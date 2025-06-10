«Орешником» по Киеву и Львову: Мединский рассказал о требованиях россиян после атак Украины

Также Бастрыкин призвал создать военный трибунал для украинских преступников, организующих теракты и обстрелы гражданского населения. Он также добавил, что ряд лиц из военного и политического руководства Украины уже объявлены в международный розыск. В первую очередь, из-за отданных им приказов. Они, в том числе, распоряжались устраивать теракты. Однако Интерпол пока не начал сотрудничать с РФ по данному вопросу.