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«Орешником» по Киеву и Львову: Мединский рассказал о требованиях россиян после атак Украины

Мединский: Россияне требуют более жёстких действий для Украины после атак.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России требуют от властей более решительных и жестких мер в отношении Украины после атак и недавних терактов на железной дороге. Об этом в интервью RT заявил глава делегации РФ на переговорах с украинской стороной, помощник президента России Владимир Мединский.

Он признался, что российской делегации было сложно ехать в Стамбул на второй раунд переговоров после этих трагических событий.

«Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас, конечно, после этого граждане требуют — нужно Орешником по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», — описал настроения в российском обществе и чувства членов российской делегации на переговорах.

Очередные переговоры с украинской делегацией состоялись в Турции 2 июня, а 31 мая в Брянской области на перегоне Пильшино — Выгоничи с рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва. Причиной обрушения пролетного строения, как позже сообщил губернатор региона Александр Богомаз стал подрыв моста.

А спустя несколько часов, около трех часов ночи 1 июня в Железногорском районе Курской области был подорван железнодорожный мост. Проходящий в этот момент состав упал на автомобильную дорогу.

После этого официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что ведомство квалифицировало эти ЧП как теракт.

А накануне глава Следкома Александр Бастрыкин раскрыл детали атак Украины. По его словам, украинские террористы действовали более чем осознанно, когда подрывали мост над проходящим пассажирским поездом в Брянской области. Они прекрасно понимали все последствия.

Также Бастрыкин призвал создать военный трибунал для украинских преступников, организующих теракты и обстрелы гражданского населения. Он также добавил, что ряд лиц из военного и политического руководства Украины уже объявлены в международный розыск. В первую очередь, из-за отданных им приказов. Они, в том числе, распоряжались устраивать теракты. Однако Интерпол пока не начал сотрудничать с РФ по данному вопросу.