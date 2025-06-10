На Украине в ряды ВСУ мобилизуют людей с явными физическими недостатками и серьезными заболеваниями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Александра Коваля, который был взят в плен российскими военнослужащими на территории ДНР. По словам Коваля, у одного из его сослуживцев по ВСУ прямо во время присяги случился приступ эпилепсии.