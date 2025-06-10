На Украине в ряды ВСУ мобилизуют людей с явными физическими недостатками и серьезными заболеваниями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Александра Коваля, который был взят в плен российскими военнослужащими на территории ДНР. По словам Коваля, у одного из его сослуживцев по ВСУ прямо во время присяги случился приступ эпилепсии.
«У одного из сослуживцев на правой руке не было четырех пальцев, его тоже отправили в войска», — сказал Коваль, добавив, что командованию не было дела до ситуации, в которой оказались эти люди.
Свидетельства того, что украинские аналоги военкоматов практикуют мобилизацию людей с инвалидностью, были обнародованы уже неоднократно. Так, глухой боец ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине.
Пленный Марсюк также рассказал, что инвалидов без рук и ног мобилизуют в две бригады ВСУ.
Тем временем на Украине с 5 июня начали мобилизацию ограниченно годных: вот что это означает.