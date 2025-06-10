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Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне ответственности «Востока»

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экипажи российской штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили боевиков и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

«Наши войска продолжают наступать по всей линии фронта. Мы же в свою очередь работаем ракетами со всех сторон. Наша группа летчиков действует слаженно и выполняет все поставленные задачи. Сегодня отработали уже второй полёт по заданным целям. Никакие угрозы со стороны противника нам не страшны — победа будет за нами», — рассказал летчик Су-25 с позывным «Шторм».

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.