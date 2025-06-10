Астана ожидает ответа Киева по атаке на объекты КТК в Краснодарском крае

17 февраля украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию Кропоткинская КТК на территории Краснодарского края. В результате удара объект был выведен из эксплуатации на время восстановительных работ. В мае станцию вновь ввели в строй. Через КТК поставляется основная часть казахстанской нефти на мировой рынок. В Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что во время ремонта перекачка продолжалась без сбоев в обход поврежденной станции.