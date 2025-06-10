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Пленный Коваль: в ВСУ призывают мужчин, негодных к службе по здоровью

В украинскую армию отправили служить мужчину без четырех пальцев на правой руке.

Источник: Аргументы и факты

Украинские формирования призвали по мобилизации мужчин с эпилепсией, сообщил попавший в плен боец ВСУ Александр Коваль.

По его словам, словам, у одного из новобранцев такой приступ произошёл прямо во время приведения к военной присяге, но офицеры проигнорировали этот случай. Кроме того, в ряды ВСУ направляют людей с другими проблемами со здоровьем.

«У одного из сослуживцев на правой руке не было четырех пальцев, его тоже отправили в войска», — сказал военнопленный, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, в октябре был опубликован рассказ попавшего в плен бойца ВСУ Юрия Марсюка. Мужчина сообщал, что из-за колоссальной нехватки живой силы в украинскую армию призывают инвалидов без рук и ног. Марсюк уточнял, что ими комплектовали 30-ю и 31-ю бригады ВСУ.