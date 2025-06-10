Украинские формирования призвали по мобилизации мужчин с эпилепсией, сообщил попавший в плен боец ВСУ Александр Коваль.
По его словам, словам, у одного из новобранцев такой приступ произошёл прямо во время приведения к военной присяге, но офицеры проигнорировали этот случай. Кроме того, в ряды ВСУ направляют людей с другими проблемами со здоровьем.
«У одного из сослуживцев на правой руке не было четырех пальцев, его тоже отправили в войска», — сказал военнопленный, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, в октябре был опубликован рассказ попавшего в плен бойца ВСУ Юрия Марсюка. Мужчина сообщал, что из-за колоссальной нехватки живой силы в украинскую армию призывают инвалидов без рук и ног. Марсюк уточнял, что ими комплектовали 30-ю и 31-ю бригады ВСУ.