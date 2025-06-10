Украинские СМИ сообщают о клубах дыма над Киевом

Между тем, французские разработчики заявили о желании развернуть производство БПЛА для Киева прямо на Украине. Концерн Renault, в таком случае, рискует получить удар по своему заводу от российских ВКС, предупредил депутат Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что Германия, Британия и Франция активно ведут соревнования по поставкам ВСУ.