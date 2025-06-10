Украинские СМИ сообщают о клубах дыма над Киевом

Украинские журналисты оповестили о массированной атаке Киева в ночь на 10 июня. По данным Telegram-каналов, после прилетов черный дым заполонил весь город. Об этом сообщает, ссылаясь на видео, «Украина.ру».
Помимо ударов по Киеву, взрывы зафиксировали также в пригородах. В столице Украины ночью и под утро 10 июня звучала воздушная тревога.
На кадрах видео также заметны возгорания в разных частях Киева. Официальные лица пока не комментировали произошедшее.
Между тем, французские разработчики заявили о желании развернуть производство БПЛА для Киева прямо на Украине. Концерн Renault, в таком случае, рискует получить удар по своему заводу от российских ВКС, предупредил депутат Леонид Ивлев. Он подчеркнул, что Германия, Британия и Франция активно ведут соревнования по поставкам ВСУ.